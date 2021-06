Vermicino, scontro tra un'auto e due moto: morto un 53enne

L'incidente mortale in via Mola Cavona. A perdere la vita un uomo residente ai Castelli romani

Via Mola Cavona

Tragedia nel pomeriggio di domenica a Roma dove un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella zona di Vermicino, al confine tra i comuni di Roma e Frascati. L'incidente è avvenuto in via Mola Cavona, poco prima delle 17. All'altezza del civico 31 si sono scontrate due moto, una Suzuki e una Ducati e un'auto, una Dacia Duster.

Ad avere la peggio il conducente della Suzuki, un uomo residente a Rocca Priora. Nell'impatto infatti è stato disarcionato dal mezzo finendo sull'asfalto. Gravissime le lesioni riportate, talmente gravi da rendere vani i soccorsi giunti sul posto.

Per accertare la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano. A loro il compito di chiarire la dinamica dell'incidente.