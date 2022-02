Incidente frontale fra auto: quattro feriti, grave un 13enne

Incidente frontale a Velletri dove sono rimaste ferite quattro persone. Grave un giovane 13enne, trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Lo scontro domenica pomeriggio nel comune dei Castelli Romani.

L'impatto fra le due auto è avvenuto intorno alle 15:30 del 20 febbraio in via della Caranella. A scontrarsi violentemente una Fiat Punto ed un Fiat Qubo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri, i carabinieri ed il personale del 118. Quattro i feriti, un ragazzo di 23 anni e la sua fidanzata 21enne che si trovavano sulla Fiat Punto e padre e figlio di 43 e 13 anni, conducente e passeggero del Qubo.

Ad avere la peggio l'adolescente, per cui è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. In ospedale anche il papà, trasportato al Santa Maria Goretti di Latina ed i due fidanzati che si trovavano sull'utilitaria, portati dalle ambulanze del 118 al nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia.

Secondo una prima ricostruzione dei caschi bianchi del comune veliterno lo scontro sarebbe avvenuto mentre il Fiat Qubo stava svoltando sulla sinistra, poi l'impatto frontale laterale con la Punto che procedeva in direzione Cori. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori, rimuovere le vetture e mettere in sicurezza la strada il tratto di via della Caranella dove è avvenuto lo scontro è stato chiuso per circa un'ora.