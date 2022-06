Incidente sulla Tiburtina: travolta da un'auto, grave una donna

Incidente stradale all'alba di giovedì sulla via Tiburtina dove una donna è stata travolta da un'auto rimanendo gravemente ferita. L'investimento a Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio. La donna, una 40enne ucraina, è stata poi trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma.

L'investimento stradale è avvenuto intorno alle 5:30 del 23 giugno all'altezza dell'intersezione fra la Tiburtina e via Giacomo Leopardi. Ad investire la 40enne un 35enne di Tivoli che si trovava alla guida di una Fiat 600, poi sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Secondo la ricostruzione degli agenti del reparto Ssis della polizia locale di Guidonia Montecelio, diretti dal tenente Letizia Grieco, la donna stava attraversando sul lato Tiburtina di Case Rosse, una volta sulla strada è stata però travolta dall'utilitaria che procedeva in direzione Tivoli.

Violento l'urto fra l'auto e la donna. Richiesto l'intervento al 118 la 40enne è stata portata in codice rosso al nosocomio universitario romano, grave ma da quanto si apprende non in pericolo di vita. Svolti i rilievi scientifici, starà ora ai caschi bianchi della Città dell'Aria ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.