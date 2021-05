Ubriaco alla guida abbatte semaforo sulla via Tiburtina

Ritirata la patente il 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Quando lo hanno avvicinato gli agenti della municipale era palesemente ubriaco. Questa, oltre alla velocità, la possibile causa che ha portato un 30enne ad abbattere un semaforo sulla via Tiburtina dopo aver perso il controllo dell'auto che stava conducendo. La corsa è poi terminata sul marciapiede-spartitraffico della strada consolare. L'incidente stradale è avvenuto la scorsa notte all'altezza di via di Portonaccio.

L'intervento degli agenti del IV Gruppo Tiburtino intorno alle 23:00. Arrivati alle cosiddete "Tre strade" di Portonaccio hanno trovato una Seat Ibiza ferma sullo spartitraffico centrale della Tiburtina con fuori dalla vettura il conducente, un 30enne peruviano, apparso da subito 'alticcio'. Sottoposto all'etilometro sul posto è risultato poi positivo. Ubriaco, ma illeso, il giovane è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente ed accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici di rito.

Risultata intestata ad un'altra persona l'auto, terminati i rilievi scientifici dell'incidente i 'caschi bianchi' hanno richiesto l'intervento della ditta semaforica per il ripristino della palina abbattuta con l'auto dal 30enne sudamericano.