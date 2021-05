Incidente su via Tiberina: si scontrano un'auto e una moto, morto un 56enne

Ad avere la peggio il motociclista. In stato di shock il conducente dell'auto

Domenica pomeriggio di sangue sulla via Tiberina. Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 7 e 500, nei pressi di pian dell'Olmo. Lo schianto poco prima delle 14.30 quando la vittima, a bordo di una moto modello Triumph, si è scontrata con una Ford Focus guidata da un 47enne. Terribile l'impatto che ha provocato la caduta del motociclista, rimasto ucciso sull'asfalto per le gravi lesioni riportate.

Il conducente della vettura coinvolta si è regolarmente fermato a prestare i primi soccorsi e a chiedere l'intervento dei soccorritori. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne.

Sotto shock l'automobilista, portato al Sant'Andrea per gli accertamenti di rito. Ad effettuare i rilievi gli uomini del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Sotto sequestro i mezzi coinvolti.