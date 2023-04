Incidente in scooter sulla Collatina: grave l'ex nazionale di calcio a 5

È ricoverato al policlinico Umberto I in gravi condizioni l'ex nazionale di calcio a 5, Salvatore Zaffiro. Romano di 53 anni, storico capitano dell'Italia e campione d'Europa nel 2003, Zaffiro era a bordo del suo scooter Honda sh in via Collatina quando, all'altezza di viale Palmiro Togliatti, si è scontrato con una Yaris guidata da una donna anche lei di 53 anni.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile, intorno alle 16:40. Sul posto gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Zaffiro, soccorso, è stato portato in ospedale in codice rosso e resta in prognosi riservata.

La donna, per gli accertamenti di rito, all'ospedale Pertini. Secondo quanto ricostruito dai vigili, lo scooter dell'ex nazionale di calcio a 5 percorreva Via collatina verso fuori Roma, la macchina proveniva da viale Palmiro Togliatti e si stava immettendo in via Collatina, a quel punto è avvenuto lo scontro.