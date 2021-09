Incidente sulla Pontina: si scontrano auto e camion, donna incinta in ospedale

Paura per una donna in gravidanza rimasta ferita in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua auto. Il sinistro sulla via Pontina ha visto coinvolti un mezzo pesante e la vettura. Richiesto l'intervento del 118 la donna incinta è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118.

In particolare il tamponamento è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 29 settembre all'altezza del chilometro 32, nel territorio di Pomezia, in direzione Latina (zona Cinque Poderi). Sul posto, oltre al personale del 118, le forze dell'ordine ed il personale Anas.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi il tratto di SS148 dove è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico, deviato sulla complanare in direzione sud dal chilometro 31,700 al chilometro 32,500.

Riaperto il tratto di Pontina intorno alle 14:30 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.