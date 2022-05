Incidente sulla Panoramica: frontale scooter-furgone. Due feriti, grave un 36enne

Incidente frontale sulla Panoramica dove si sono scontrati uno scooter ed un furgone. Feriti entrambi i conducenti, ad avere la peggio è stato il 36enne alla guida del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso.

In particolare l'intervento della polizia locale è avvenuto intorno alle 14:15 di venerdì 6 maggio in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, a circa 150 metri da via Trionfale. Rimasto gravemente ferito, il conducente dell'Honda Sh è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, mentre il giovane alla guida dell'autocarro, un 29enne, è stato trasportato al San Carlo di Nancy in codice arancione, dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, così come lo scooterista.

Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, sembra che il furgone abbia imboccato quella parte della strada contromano. I rilievi sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sopraggiunte altre pattuglie dei caschi bianchi per la chiusura momentanea della strada e la gestione della viabilità.