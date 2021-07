Perde controllo dell'auto e si schianta contri i cassonetti, due feriti

Alba col 'botto' ad Ostia dove il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo innescando una carambola terminata con il ribaltamento della vettura nella quale si trovava anche una passeggera. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 5:30 di giovedì 1 luglio in via Franco Mezzadra, altezza intersezione con piazza Calipso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei 'caschi bianchi' il conducente di una Suzuki SX, per causa ancora in via di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed ha prima colpito due vetture in sosta per poi impattare contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ribaltandosi.

Il conducente del veicolo, un ragazzo italiano di 27 anni e la passeggera di 17 anni sono stati trasportati all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. In corso da parte dei vigili del Comando lindense ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.