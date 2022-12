Investita da uno scooter sul cavalcavia, grave un'anziana

Stava attraversando sul cavalcavia quando è stata centrata da uno scooter in transito. E' grave una donna rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio ad Ostia. Da subito in condizioni critiche l'81enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 16:00 del 15 dicembre in viale delle Vittorie, all'altezza del sovrappasso di via Bertolotto. A colpirla uno scooter Yamaha T-Max, condotto da un uomo italiano di 58 anni, fermatosi a chiamare i soccorsi. L'81enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, da dove è stata poi trasferita al San Camillo.

Svolti i rilievi scientifici, i caschi bianchi del comando lidense stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.