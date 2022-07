Autocarro perde olio in strada e provoca diversi incidenti, strada chiusa e traffico in tilt

Una lunga scia di olio sull'asfalto. Questo quanto ha provocato una serie di incidenti ad Acilia, dove i vigili hanno poi chiuso la strada. I fatti poco dopo le 16:00 di ieri, mercoledì 27 luglio, quando un autocarro, adibito alla raccolta di olio esausto dai ristoranti, ha perso il liquido sulla carreggiata in viale dei Romagnoli, a seguito della quale si sono verificati nell'immediato un paio di incidenti con il coinvolgimento di più veicoli.

Sul posto sopraggiunte più pattuglie della polizia locale del X gruppo Mare per mettere in sicurezza la via. Necessaria la chiusura della strada per circa 3 chilometri. Gli agenti hanno proceduto al rilievo dei danni dei veicoli incidentati e si sono attivati immediatamente per rintracciare l'autocarro che aveva perso il materiale oleoso.

Il mezzo è stato individuato poco dopo da una pattuglia che ha seguito le tracce lasciate sull'asfalto. Sono in atto ulteriori verifiche sul veicolo.