Incidente in autostrada: auto investe ed uccide una mucca, due feriti

Un'auto contro una mucca. L'atipico incidente stradale è avvenuto sulla strada dei Parchi quando il conducente di una vettura si è trovato davanti all'uscita da una galleria il grosso animale travolgendolo ed uccidendolo. Feriti in modo gravi automobilista e passeggero, trasportati d'urgenza in ospedale. Lo scontro domenica 6 febbraio sull'autostrada A24, nel territorio di San Gregorio da Sassola, provincia nord est della Capitale.

In particolare l'incidente è avvenuto mentre la coppia viaggiava su un'auto in direzione della Capitale. All'uscita di una galleria l'impatto con il bovino, deceduto a causa del violento urto. Feriti passeggero e conducente sono quindi stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati al policlinico Umberto I. Resta da accertare come la mucca sia riuscita ad oltrepassare il guardrail e ad arrivare sulla carreggiata della Roma-L'Aquila-Teramo.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale che mercoledì mattina si sono recati nuovamente sul luogo dell'incidente al fine di accertare da dove l'animale sia riuscito ad entrare in autostrada.