Incidente a Roma: guardia giurata muore dopo frontale fra l'auto di servizio e compattatore Ama

Ancora sangue sulle strade di Roma. Ancora una vittima. Ancora un incidente con esito mortale. La tragedia la notte di venerdì a Malagrotta quando un'auto in servizio con a bordo una guardia giurata si è scontrata con un compattatore dell'Ama. Fatale lo schianto per il 35enne alla guida della vettura, sotto choc il lavoratore dell'azienda municipalizzata trasportato in codice rosso in ospedale.

Secondo quanto si apprende l'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:00 della notte fra l'1 e il 2 giugno, su via di Malagrotta. Sul rettilineo, per cause ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, il mezzo dell'Ama e la vettura con a bordo la guardia giurata in servizio all'Italpol si sono scontrati quasi frontalmente. Violento lo scontro, che non ha lasciato scampo al vigilante, rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sotto choc il conducente della Csl (Compattatore Sade loader) che ha provato a prestare i primi soccorsi richiedendo l'intervento al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei gruppi XI Marconi, XIII Monteverde e Gpit della polizia locale di Roma Capitale con il personale del 118 e i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, la guardia giurata è deceduta sul colpo.

Ferito anche il conducente del compattatore, trasportato sotto choc in codice rosso per dinamica all'Aurelia Hospital. Sequestrati entrambi i mezzi, così come i telefoni cellulari delle due persone coinvolte - e informata l'autorità giudiziaria - starà ora agenti della polizia di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.