Incidente via Aurelia: frontale tra auto, morta una donna

Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ad una donna di 70 anni, morta sul colpo. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sulla via Aurelia, nel territorio di Civitavecchia. Uno scontro frontale, nel corso del quale è rimasto gravemente ferito anche una seconda persona, un ragazzo, trasportato in ospedale in ambulanza.

La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 17:30 all'altezza del chilometro 67,500 della strada statale 1 Aurelia, all'altezza del ponte del villaggio del Fanciullo. Violento l'impatto tra una Bmw ed una utilitaria. Inutile l'intervento dei soccorritori per una 70enne - residente a Civitavecchia - estratta dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco della caserma Bonifazi già priva di vita.

Resta da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale. Ripercussioni al traffico con code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.