Ubriaco e drogato alla guida invade la corsia opposta ed uccide un 68enne

L'incidente stradale è avvenuto su via di Torvaianica Alta a Pomezia. Arrestato un 30enne per omicidio stradale

Ha invaso la corsia di marcia uccidendo l'uomo che si trovava alla guida della vettura che procedeva in direzione opposta. Un incidente stradale con esito mortale per un 68enne, deceduto in ambulanza dopo un disperato tentativo di rianimazione da parte del personale del 118. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 10 febbraio in via di Torvaianica Alta, nel Comune di Pomezia.

Un 30enne invade la corsia

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Pomezia, intervenuta sul posto per svolgere i rilievi scientifici, a causare l'incidente sarebbe stato un 30enne pometino che si trovava alla guida di una Volkswagen Golf. Per cause in via di accertamento il giovane ha invaso la corsia opposta nella quale viaggiava un 68enne alla guida di una Mahindra. Un impatto violento, con l'auto tedesca che ha centrato in pieno la fiancata dal lato guida.

Vani i soccorsi

Ai soccorritori intervenuti sul posto le condizioni del 68enne sono apparse da subito critiche. Estratto dalle lamiere del Suv dai vigili del fuoco di Pomezia, per l'anziano residente a Pomezia non c'è stato nulla da fare, è deceduto sull'ambulanza prima di poter essere trasferito in ospedale.

Ubriaco e drogato

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il 30enne alla guida della Golf è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito risultando positivi. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di "omicidio stradale".