Incidente sulla Nettunense, Jaguar contro albero: morto 51enne di Anzio

Tragedia stradale domenica mattina. A perdere la vita un 51enne residente ad Anzio. Come riporta LatinaToday l'incidente è avvenuto intorno alle 8:20 del 4 dicembre sulla via Nettunense, all'altezza del chilometro 56 e 500 nel tratto di arteria che ricade nel territorio di Aprilia, non lontano dal centro abitato di Campo di Carne.

Secondo le primissime informazioni, un uomo di 51 anni di origini romene domiciliato ad Anzio era alla guida della sua Jaguar vecchio tipo quando, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero che costeggia la carreggiata.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo. Hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi di rito da cui potranno essere ricavati elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da una prima analisi, la vettura viaggiava in direzione di Aprilia quando è finita fuori strada; secondo una testimonianza raccolta sul posto, sembra che l'uomo sia stato visto accasciarsi nell'auto prima dell'impatto con l'albero; sull'asfalto dai primi rilievi svolti non sembrano esserci segni di frenata.

Le ipotesi che vengono fatte è che l'incidente possa essere stato causato da un colpo di sonno o da un malore accusato dall'automobilista. Accertamenti sono ancora in corso che potranno chiarire la dinamica del drammatico sinistro.