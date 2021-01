Incidente sulla A1, scontro tra due auto: un morto e tre feriti

Tragedia sulla A1 dove nella serata di mercoledì 13 gennaio, una persona è morta a seguito di un incidente stradale all'altezza del chilometro 584.7, tra Valmontone e San Cesareo, e altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

L'impatto intorno alle 21 tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione di Firenze, all'altezza di Labico. A scontrarsi, in un sinistro dalla dinamica ancora da appurare, due auto: nella fatale carambola tre persone sono rimaste ferite e una terza ha perso la vita. Dei tre feriti, due sarebbero in gravi condizioni.

Giunti sul posto, con l'ausilio dell'attrezzatura da taglio in dotazione, gli operatori dei vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere le persone coinvolte. L'autostrada, chiusa per permettere i rilievi scientifici e la pulizia stradale, è stata riaperta intorno a mezzanotte e mezza.