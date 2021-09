Incidente in Vespa: morto studente romano, si era trasferito a Milano

Si era traferito a Milano per laurearsi all'università Cattolica Edoardo Sbianchi, il giovane studente romano morto in un incidente stradale nel capoluogo lombardo. Venti anni, sposato, nato e cresciuto nella Capitale, aveva frequentato il Classico all'istituto Massimo all'Eur e si era trasferito nella città meneghina. La tragedia stradale mentre stava viaggiano a bordo della sua Vespa 125 all'alba di mercoledì mattina.

Come scrive MilanoToday, Edoardo Sbianchi, stando a quanto finora ricostruito, stava viaggiando a bordo della sua Vespa 125 quando si è schiantato contro quattro auto parcheggiate in via Canova, la curva che porta da corso Sempione a via Pagano, in pieno centro città, a due passi dall'Arco della Pace. Nell'impatto, "Edo" - come lui stesso si era ribattezzato sui social - ha perso il casco ed è volato con violenza sull'asfalto. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare.

Come raccontava sui suoi profili social pubblici, aveva frequentato il Classico all'istituto Massimo di Roma, diplomandosi nel 2019. Poco dopo si era spostato a Milano e si era iscritto ad economia e gestione aziendale in Cattolica. Grande appassionato di calcio, lo scorso anno aveva giocato come portiere in una squadra che aveva partecipato al campionato universitario.

Toccherà alla polizia locale fare piena luce sulla dinamica dell'incidente costato la vita ad Edoardo. Al momento, secondo i primi accertamenti effettuati, sembra che nello schianto non siano rimasti coinvolti altri veicoli in movimento. Edoardo Sbianchi avrebbe urtato due auto in sosta regolare e avrebbe poi terminato la sua corsa contro altre due macchine con un impatto che non gli ha lasciato scampo.