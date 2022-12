Incidente a Caracalla: scooter contro albero, morta 39enne

Incidente mortale nella notte in Centro Storico a Roma. A perdere la vita una donna di 39 anni che si trovava in sella ad uno scooter. La tragedia in viale delle Terme di Caracalla.

Il sinistro intorno all'1:00 della notte fra mercoledì e giovedì all'altezza di via Antoniana. Qui, per cause ancora in via accertamento, la donna - una 39enne italiana - ha perso il controllo dello scooter Honda Sh che stava guidando andando a sbattere contro un albero. Richiesto l'intervento ai soccorritori il personale sanitario del 118 intervenuto a Caracalla nulla ha potuto se non constatare il decedesso della scooterista.

Sul posto per svolgere i riievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale gli agenti del Gpit della polizia locale di Roma Capitale.