Schiacciato tra la motrice di un camion ed un'auto, elitrasportato d'urgenza in ospedale

E' rimasto schiacciato fra un'auto ed una motrice di un camion che stava facendo manovra. A rimanere gravemente ferito un uomo, poi trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. L'incidente è avvenuto giovedì mattina a Monte Porzio Catone, Comune della provincia sud est di Roma.

In particolare la chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 8:40 del 17 dicembre da piazzale Alessandro Manzoni, all'altezza dell'incrocio con via Aldo Moro. Qui, per cause in via di accertamento, un mezzo pesante in manovra ha urtato contro due automobili investendo un uomo.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 21A e l'ausilio della G10 con i pompieri che hanno estratto l'uomo rimasto ferito. Preso in carico dal personale del 118 è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

Da accertare l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto in un'area di cantiere. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Monte Porzio Catone con l'ausilio dei carabinieri.