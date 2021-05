Investiti sulle strisce pedonali, due incidenti in poche ore a Talenti e Torrespaccata

L'intervento delle pattuglie della Polizia Locale in via Sacchetti ed in viale dei Romanisti

Due pedoni investiti in poche ore a Roma. Ad accomunare i due incidenti stradali le strisce pedonali, dove una donna prima ed un uomo poi sono rimasti feriti. Il primo intervento da parte degli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. La chiamata ai soccorritori poco dopo le 17:00 all'altezza del civico 26 di via Franco Sacchetti, a Talenti.

A rimanere ferita per poi essere refertata in ospedale in codice rosso una donna, colpita da una Smart fortwo all'altezza dell'incrocio con via Carlo Dossi e via Adolfo Albertazzi. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 la ferita è stata traportata dal personale medico all'ospedale Sandro Pertini.

Da accertare l'esatta dinamica del sinistro, per svolgere i rilievi scientifici e permettere i soccorsi via Sacchetti è stata chiusa temporanemanete nel tratto dove è avvenuto l'investimento. Inevitabili i risentimenti alla viabilità, fortemente rallentata sino al termine delle operazioni dei 'caschi bianchi'.

Pedone investito in viale dei Romanisti

Copione simile si sono trovati davanti anche gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti per un investimento di pedone poco dopo le 23:00 sull'attraversamento pedonale che si trova fra viale dei Romanisti e via Palmiro Togliatti, a Torrespaccata. Investito da una Smart fortwo, il pedone è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in codice arancione all'ospedale San Giovanni Addolorata.