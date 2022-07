Furgone prende fuoco dopo incidente con un autocarro

Prima l'incidente stradale poi l'incendio. E' accaduto alle 11:00 di venerdì mattina sulla via Aurelia dove si sono scontrati due furgoni: un Iveco Daily ed un Fiat Ducato. Ferito l'autista dell'autocarro andato in fiamme, il 60enne è stato poi trasportato in ospedale.

L'intervento degli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale all'altezza del chilometro 10 della strada statale 1, direzione Roma. Dai primi accertamenti eseguiti sembra che uno dei due furgoni abbia tamponato il Ducato per poi prendere fuoco dopo lo scontro. L'autista dell'Iveco, italiano di 60 anni, è rimasto ferito, ma non sembra grave. Trasportato all'Aurelia Hospital in codice giallo.

Le pattuglie dei caschi bianchi, oltre ai rilievi, hanno proceduto ad agevolare il traffico nella zona. Necessaria la chiusura momentanea del tratto stradale interessato per consentire gli accertamenti del caso, oltrechè la pulizia della strada con rimozione dei mezzi.