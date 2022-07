Incidente a Fregene, perde il controllo della moto e sbatte contro un furgone: morto un 25enne

Tragedia nella notte a Fregene dove un giovane di 25 anni, Manuel Mura, è morto a seguito di un incidente stradale. I fatti alle 2, in viale di Porto, dove il 25enne si trovava in transito con la sua moto, una Honda CBR. Per cause ancora da accertare, giunto all'altezza del civico 411, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un furgone, e successivamente contro un'auto parcheggiata. Un impatto terribile che ha scaraventato il giovane a terra, sull'asfalto, privo di vita. Inutili i soccorsi, allertati dai tanti presenti sul posto.

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso di Manuel Mura, risultato residente a Fiumicino. Sul posto i carabinieri della stazione di Fregene e del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia che hanno rilevato l'incidente. Da accertare, in particolare, le cause che hanno provocato la perdita del controllo: tra le ipotesi l'alta velocità della moto, una manovra sbagliata o una sconnessione dell'asfalto. Gli accertamenti sono in corso.

Altri incidenti in provincia

Ieri sera, a Colleferro, su largo Guglielmo Oberdan, un 50enne del posto, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un’autovettura Fiat Punto condotta da una donna di 56 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e personale sanitario del 118. L'investito è stato trasporato in codice verde presso l’ospedale di Colleferro dove è rimasto in osservazione. La conducente dell’auto è risultata negativa all’alcoltest.



Verso le 17 di ieri pomeriggio, a Valmontone , via Ariana incrocio via Colle delle Pastene, un uomo alla guida di un furgone Opel, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta impattando prima con una Toyota Yaris e poi con una Fiat Panda ed in ultimo con una Citroen C3. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro per i rilievi e personale sanitario del 118 che trasportavano il conducente del furgone all’Ospedale di Frascati, i conducenti della Yaris e della Panda all’ospedale di Colleferro e il passeggero della Citroen presso l’ospedale di Velletri, ove sono tuttora in osservazione, non in gravi condizioni.



Ieri mattina a Ciampino, SS217 "via dei Laghi" alt km 0+400, un'autovettura Volkswagen Polo, proveniente da via Appia Nuova, condotta da un ragazzo di 24 anni, sbandava abbandonando la sede stradale, impattando dapprima con un palo della segnaletica stradale e, successivamente, danneggiando lievemente la rete di recinzione perimetrale dell'Aeroporto. Nessuno è rimasto ferito. Al conducente del mezzo, a cui i carabinieri della tenenza di Ciampino hanno trovato un tasso alcolemico fuori dai limiti di legge è stata ritirata la patente e fermato il veicolo.

Articolo aggiornato alle 12.46 del 3.07.2022. Aggiunto il nome della vittima