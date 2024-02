Incidente su via Appia Nuova: scontro moto-furgone, morto un 50enne

Morto sul colpo dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un furgone. Vittima Fabrizio Pellegrini. L'incidente stradale con esito mortale sulla via Appia Nuova, nel territorio di Marino, ai Castelli Romani. Per il 50enne residente ad Albano Laziale non c'è stato nulla da fare.

Incidente mortale sull'Appia Nuova

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di venerdì 2 febbraio all'altezza del chilometro 22+330 della via Appia Nuova. Alla guida di una moto Kawasaki il 50enne procedeva in direzione della Capitale, poi lo scontro, con un furgone - un Ford - che lo precedeva. Alla guida del veicolo una donna di Marino rimasta illesa.

Morto Fabrizio Pellegrini

Violento lo scontro che ha sbalzato il centauro in terra dalla sella della moto. Troppo gravi le ferite riportate, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decedesso di Fabrizio Pellegrini. Sul posto, oltre al personale del 118, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo e quelli della stazione di Marino. Al fine permettere l'intervento dei soccorsi e i rilievi scientifici il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico per circa tre ore. Resta da ricostruire la dinamica.

Disposta l'autopsia

Sequestrati entrambi i mezzi - risultati entrambi in regola - la salma di Fabrizio Pellegrini è stata portata al policlinico Tor Vergata dove è stata disposta l'autopsia.