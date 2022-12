Desiree e Aurora, le due amiche morte a 21 e 22 anni in un incidente stradale

Aurora Pederzani e Desiree Pasquali. Sono loro le vittime dell'incidente stradale avvenuto nella zona di Lavinio, ad Anzio, nella notte del primo dicembre. Le due ragazze, Aurora di 22 anni e Desiree di 21 anni, sono morte mentre erano a bordo di una Fiat Grande Punto. Stavano tornando a casa dopo una serata passata in un pub sulla via Ardeatina, nel comune del litorale a sud di Roma.

Un incidente autonomo. Da quanto emerso dalle prime indagini, infatti, non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di un'altra vettura. Aurora era nata a Melzo, in provincia di Milano. Si era poi trasferita a Tor San Lorenzo dove aveva conosciuto l'amica Desiree che invece viveva ad Ardea. Sui social i loro ultimi momenti insieme in una storia su Instagram.

L'incidente mortale ad Anzio

L'incidente è avvenuto in via delle Pinete. Ad attivare la macchina dei soccorsi sono stati i carabinieri della tenenza di Ardea che hanno visto l'auto delle ragazza distrutta contro un albero. Purtroppo ogni tentativo di salvare lue due giovanissime è stato vano. All'arrivo dei medici entrambe erano già morte.

Un video dell'auto

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto sarebbe emerso, proprio in un video si vedrebbe l'auto schiantarsi contro l'albero. In sostanza, Aurora Pederzani avrebbe perso il controllo della Grande Punto, finendo fuori strada. Da capire se la giovane 22enne alla guida abbia avuto un malore, un colpo di sonno oppure se sia stata distratta mentre era al volante.