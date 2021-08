Incidente sulla Cristoforo Colombo, tamponamento a catena manda traffico in tilt: strada chiusa per 4 ore

La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi e per consentire la pulizia della strada da detriti

Un tamponamento a catena alle prime ore di oggi, giovedì 26 agosto, ha mandato il traffico in tilt sulla via Cristoforo Colombo con la strada chiusa dalle 5 del mattino alle 9, in direzione Roma. Sul posto le pattuglie del gruppo X Mare della Polizia che hanno ricostruito lo scontro avvenuto all'altezza del chilometro 16.

Coinvolti nel tamponamento tre veicoli un BMW, una Mercedes ed una Fiat Panda. La conducente della Bmw è rimasta leggermente ferita e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in codice azzurro. Sul posto diverse pattuglie dei caschi bianchi per i rilievi dell'incidente e per agevolare la viabilità.

Per i rilievi scientifici del sinistro, per rimuovere i detriti e per pulire la strada, la Colombo è stata chiusa per quattro ore con conseguente traffico, verso Roma, anche sulla via Ostiense e sulla via del Mare, uniche strade che hanno consentito il collegamento con il centro della Capitale fino alle 9 del mattino.