Corso Trieste: anziana investita da una Smart, grave all'Umberto I

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Corso Trieste. Un'anziana è stata investita all'altezza di Piazza Annibaliano mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. A travolgerla una Smart, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto gli agenti del II gruppo Parioli. Immediato l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato la donna al Policlinico Umberto I in codice rosso. Gravi le sue condizioni, ma non al punto da metterne in pericolo la vita.