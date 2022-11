Si ribalta con l'auto e finisce contro le vetture ferme in sosta sulla via

Ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Da qui la carambola con la macchina oramai fuori controllo che ha travolto e danneggiato le vetture parcheggiate in sosta sulla carreggiata. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 21 novembre a Civitavecchia.

L'intervento dei soccorritori all'altezza del civico 51 di via delle Terme di Traiano. Ferito il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco della caserma Bonifazi hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura ribaltata alimentata a gpl chiudendo manualmente l'alimentazione del gas con l'esclusione dell'impianto elettrico.

Resta da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale di Civitavecchia.