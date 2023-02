Casilina: si scontrano auto e ambulanza, investito un pedone alla fermata del bus

Quattro feriti, fra cui una donna in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla via Casilina, nel comune di Palestrina. Uno scontro tra un'auto e una ambulanza con i due veicoli che hanno poi travolto un uomo in attesa alla fermata del bus, anche lui costretto alle cure dell'ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 del 27 febbraio all'altezza della strada provinciale Carchitti, in provincia di Roma. Qui un'ambulanza che viaggiava senza pazienti si è scontrata violentemente con una Citroen C1 alla cui guida c'era una donna. I due mezzi sono finiti sull'altra corsia di marcia della via Casilina ed hanno poi investito un uomo in attesa alla fermata del Cotral.

All'altezza di via Valvarino sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palestrina. Quattro i feriti come detto. Affidati alle cure del 118 autista e infermieri che si trovavano sull'ambulanza - dove non si trovavano pazienti - sono stati trasportati all'ospedale dei Castelli, così come il pedone. Ad avere la peggio la donna alla guida della C1, elitrasportata con l'elisoccorso in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata di Roma. Accertamenti in corso per comprendere se l'ambulanza viaggiasse con i sensori luminosi e le sirene accese.