Carmine Piccolo morto a 26 anni in un incidente, la famiglia cerca testimoni: "Vogliamo solo la verità"

Una vita davanti. Una laurea in giurisprudenza che avrebbe discusso a breve. E l'amore della sua famiglia: padre, madre, tre fratelli ed una sorella. Era il fratello maggiore Carmine Piccolo, il 26enne di Marino morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel comune di Castel Gandolfo. Una tragedia che ha colpito la famiglia del ragazzo. Dopo aver dato l'ultimo saluto a Carmine lo scorso sabato alla cattedrale di Marino i familiari hanno lanciato un appello per la ricerca testimoni e soprattutto per "cercare la verità" in relazione allo scontro in conseguenza del quale il ragazzo dei Castelli Romani ha perso la vita.

A farsi portavoce della famiglia il fratello Francesco che a RomaToday spiega: "Vivevamo tutti insieme nella nostra casa a Castelluccia (frazione del comune di Marino ndr). Carmine ci ha salutato ed è uscito per andare in palestra, ma non è più ritornato". Era la sera dello scorso 29 novembre. Una tragedia, un dramma, con i familiari di Carmine che dopo aver dato l'ultimo saluto al loro caro cercano ora testimoni.

L'appello dei familiari di Carmine Piccolo

"La sera di martedì 29 novembre scorso, alle ore 19.30 circa in Via Appia Nuova km 23 un giovane di 26 anni è stato vittima di un incidente stradale mortale - l'appello lanciato dai familiari di Carmine Piccolo -. Chiunque avesse assistito al sinistro ovvero sia a conoscenza di circostanze utili da riferire, è pregato di contattare in privato i seguenti numeri: 3357422252; 3888763198; 3888064900. Ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica: "Alessandro0399@icloud.com; Frank97piccolo@icloud.com; Avvritamonaco@gmail.com. Grazie per il contributo che potrete fornire".

L'incidente stradale

Carmine Piccolo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 29 novembre sulla via Appia Nuova, nel comune di Castel Gandolfo. In sella al suo scooter Honda Sh 300 il 26enne dei Castelli stava percorrendo la strada provinciale in direzione Albano Laziale. All'altezza del chilometro 22+500 lo scontro con una Jeep Renegade che procedeva in direzione opposta. Un tragico schianto che non ha lasciato scampo a Carmine Piccolo, per cui i soccorritori nulla hanno potuto se non costatarne il decesso. A svolgere i rilievi scientifici i carabinieri della compagnia dell'aliquota radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo.