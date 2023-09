Incidente a Tor Bella Monaca, supera autobus accostato alla fermata e investe un dodicenne

Un dodicenne è stato investito da un'auto nel pomeriggio di domenica, 17 settembre, a Tor Bella Monaca. Il minorenne è stato travolto in via Amico Aspertini da un uomo al volante di una Toyota Yaris. Il conducente, un 45enne, avrebbe investito il bambino dopo aver superato un autobus appena accostato alla fermata.

Una manovra pericolosa se confermata dalle indagini degli agenti del VI gruppo Torri. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 254, intorno alle 16:30 del pomeriggio davanti a diversi testimoni. L'uomo al volante della Yaris si è fermato per prestare i primi soccorsi. Il dodicenne è stato trasportato in codice giallo al Bambin Gesù, dal personale del 118 intervenuto. La polizia locale indaga per ricostruire la dinamica. Da capire se il giovane fosse sulle strisce pedonali o meno.

L'investimento arriva a poche ore dalla tragedia di Mohammed, il tredicenne investito e ucciso da un uomo al volante di un'auto presa a noleggio nella notte di sabato. Il drammatico incidente è avvenuto davanti agli occhi del padre, che era con lui. Nella serata di domenica un ragazzo di venti anni si è costituito dai carabinieri dicendo di essere lui al volante dell'auto investitrice. Saranno le indagini a determinare se fosse proprio lui al volante della Golf presa a noleggio.