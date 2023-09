Roma, tredicenne morto investito da un pirata della strada su auto a noleggio

Mohammed aveva appena tredici anni e stava tornando a casa dopo una festa. È morto mentre attraversava, investito da un pirata della strada al volante di una Golf 8 GTI bianca presa a noleggio a Roma. Dietro di lui c'era il padre che aveva appena inaugurato la pizzeria di famiglia e che ha visto il figlio morire davanti ai suoi occhi.

I due stavano attraversando in un tratto di strada che, secondo quanto appreso, non avrebbe né strisce pedonali, né dissuasori per la velocità. La tragedia si è consumata sulla via Casilina all'altezza della borgata Finocchio, all'altezza del civico 2077. Il giovane minorenne è morto sul colpo nella notte di sabato, poco dopo l'una di notte, nonostante i soccorsi da parte di personale medico del 118.

Un uomo si è costituito

I vigili del VI gruppo Torri indagano ora per identificare chi fosse alla guida di quella Golf ritrovata sempre sulla via Casilina, ma alle porte di Roma, fra San Cesareo e Zagarolo. Il pirata l'ha abbandonata ed è fuggito a piedi. Nella serata di domenica, intorno alle 19 circa, la prima importante svolta. Un uomo di vent'anni di origini romene si è costituito ai carabinieri di Frascati e, al momento, è stato denunciato a piede libero. La sua versione va verificata.

Le indagini

Sull'auto presa a noleggio sono stati avviati accertamenti per risalire al conducente, si indaga anche su chi ha noleggiato la vettura. Bisognerà capire, infatti, se siano la stessa persona. La salma si Mohammed è stata portata al policlinico di Tor Vergata, l'autopsia verrà svolta nelle prossime ore. Altro elemento da analizzare sarà la velocità a cui viaggiava la Golf 8 GTI, un'auto sportiva di grossa cilindrata.

Lutto nel quartiere

Il piccolo frequentava l'istituto Domenico Savio di via del Casale del Finocchio e la notizia della sua morte nel frattempo - diffusa anche sui social - ha colpito il quartiere che si è stretto intorno alla famiglia. In molti hanno puntato il dito sulla pericolosità di via Casilina.

"Facciamo una petizione per mettere i dossi in prossimità delle strisce pedonali", il pensiero di Dino nella discussione sul gruppo Borgata Finocchio. Secondo Elisa servirebbero "semafori ogni cinquecento metri", ma per Denise non sarebbe comunque un deterrente: "Purtroppo anche con i semafori non si fermano. Al semaforo dove sta la ferramenta 2000 in pieno giorno, due volte ho rischiato mentre attraversavo con tutto che era verde per me. Non gli frega niente basta che corrono".