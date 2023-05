Incidente in autostrada: tir perde il carico di gas, tratto chiuso e code sino a 20 chilometri

Code chilometriche in autostrada A1. Un venerdì pomeriggio di passione conseguenza di un incidente stradale. Il sinistro intorno alle 15:15 sull'A1 Roma-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni in direzione sud. All'altezza del chilometro 596 un mezzo pesante, a seguito dello scoppio di uno pneumatico, ha riportato danni al serbatoio a metano con perdita di gas.



Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco il traffico è ora bloccato in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’evento sono inoltre intervenute le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia.

Come informano da Autostrade, si registrano 12 chilometri di coda in direzione Napoli e 7 chilometri di coda in direzione Roma.

Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. In direzione Roma invece si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro.