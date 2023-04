Scontro tra due mezzi pesanti, camionista estratto dalle lamiere. È grave

Scontro fra due mezzi pesanti lunedì mattina lungo la strada provinciale 79. L'incidente stradale è avvenuto al confine fra i comuni di Artena (provincia di Roma) e Cori (in provincia di Latina). La richiesta d'intervento alle 9:00 del 17 aprile.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e dal comando di Roma. I soccorritori sono stati impegnati per due ore per riuscire a estrarre uno dei due autisti rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina di guida.

Liberato il camionista è stato affidato al personale del 118 e trasportato in condizioni gravi in ospedale. Per consentire l'intervento dei soccorsi il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico.