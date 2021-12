Lorena e Antonella, la festa a san Paolo e l'incidente su via Cilicia. Il dolore del padre: "Addio, figlie divine"

Antonella e Lorena, sempre insieme, sempre unite. Le ricordano tutti così le due sorelle di Centocelle morte nell'incidente di via Cilicia, all'alba di domenica 19 dicembre. La loro morte ha lasciato di stucco l'intera comunità sudamericana che nel loro padre, Luis Flores, ha un punto di riferimento. Ed è stato proprio lui, un giornalista boliviano, ieri in tarda mattina a dare la notizia con un post su facebook, ancora prima che trapelassero informazioni ufficiali sui giornali: "La famiglia Flores-Chevez è in lutto hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace... le mie figlie divine".

Il post, inevitabilmente, si è trasformato in una sorta di libro commemorativo, con centinaia di messaggi di dolore per quelle due figlie che tutti descrivono come sempre allegre, studiose e molto unite l'una all'altra. Su facebook Lorena qualche anno fa postava una foto di entrambe, commentando: "L'unica e sola compagna di vita". Antonella a luglio si era laureata in Economia gestionale alla Sapienza. In un lungo video su youtube suo padre aveva fermato gli attimi di quella giornata: la proclamazione, le foto con i parenti, il brindisi con il Colosseo alle spalle e infine la festa sul terrazzo di casa, con Antonella sorridente a ringraziare tutti. Lorena seguiva le sue orme: era iscritta ad Economia anche lei ed i suoi studi procedevano spediti. Sognava il Regno Unito: tante le foto sul suo profilo che mostrano i suoi viaggi a Dublino, a Londra. Forte era ancora il legame con le terre di origine dei genitori, l'Ecuador in particolare, paese natio della madre.

Due ragazze modello, normalissime che sabato erano al Monkey bar, locale in zona San Paolo, per festeggiare un'amica. A raccontarlo delle storie sul profilo instagram di Lorena: sorridenti brindavano insieme, immortalando il momento della consegna del regalo. Una serata normalissima, di due ragazze ventenni, tra sorrisi e social, senza l'ombra di eccessi o trasgressioni. Quindi il ritorno a casa, a Centocelle, a bordo della Peugeot 307. Alla guida Antonella, di 23 anni, la più grande delle due sorelle.

Su via Cilicia l'incidente, avvenuto all'altezza del civico 69. Cosa sia successo è ancora tutto da accertare. La polizia locale, così come i primi soccorritori, raccontano di un'auto irriconoscibile, completamente accartocciata, schiantata contro un platano. Pochi metri prima, in base ai racconti, dei segnali divelti a terra. Da qui una possibile ipotesi: dopo la curva l'auto sarebbe finita prima contro uno spartitraffico presente sul lato della strada e da qui potrebbe essere stata di fatto proiettata contro l'albero. Un'ipotesi, va detto, tutta assolutamente da confermare. La certezza è quella di uno schianto terribile: per liberare i corpi imprigionati tra le lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con le due ragazze già prive di vita.

Effettuati i rilievi, per capire cosa sia effettivamente successo ci vorrà del tempo. Al momento, la certezza che trapela da parte della polizia locale è che la Peugeot con a bordo le due sorelle sia l'unico mezzo coinvolto. Esclusa, per ora, la ricostruzione in base alla quale un altro veicolo possa aver tamponato l'auto, provocandone la perdita di controllo. Tuttavia, come sempre accade in questi casi, saranno acquisite le telecamere della zona che daranno in tal senso certezze definitive. Non si esclude che l'auto viaggiasse ad una velocità superiore al dovuto, circostanza che però la famiglia esclude: "Antonella era prudente, non beveva e non correva mai. L'auto era in buone condizioni", affermano i genitori. Da prassi è stato disposto l'esame per stabilire la presenza di alcol o droghe su chi era alla guida, vale a dire Antonella.

Il tratto in cui si è verificato l'incidente è stato oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti. Via Cilicia è una strada in cui si corre, spesso più del dovuto. Nel punto dell'incidente la presenza dello spartitraffico ha già provocato un altro incidente mortale: era il settembre 2018 e un motociclista finì contro un albero, proprio dopo aver urtato quella piazzola posta subito la curva. Con il buio diventa praticamente invisibile, trasformandosi in una catapulta mortale.