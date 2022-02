Incidente a Torrevecchia: si scontrano auto ed ambulanza, cinque feriti

Cinque feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte a Torrevecchia. A scontrarsi un'auto ed un'ambulanza. In ospedale anche il paziente che si trovava sul mezzo del 118.

L'intervento degli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 2:00 della notte fra il 22 ed il 23 febbraio. L'impatto su viale dei Monfortani, altezza incrocio con via Acquedotto del Peschiera ha visto coinvolti un'ambulanza del 118 e una Hyundai i10. Cinque come detto i feriti: la conducente ed il passeggero della vettura, trasportati in codice rosso per dinamica all'Aurelia hospital.

Stesso triage anche per il guidatore dell'ambulanza, l'operatore sanitario ed il paziente che si trovava a bordo, portati all'ospedale San Filippo Neri ed al policlinico universitario Agostino Gemelli. Resta da accertare la dinamica. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire le cause dell'incidente stradale.