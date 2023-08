Giornata di incendi a Roma, roghi tra la Cassia e Casilina: fiamme vicino alle case e circolo sportivo

Giornata di incendi a Roma quella di venerdì 18 agosto, prorogata con operazioni di bonifica nella mattinata di sabato. Un rogo boschivo è scoppiato nella vallata adiacente abitazioni sito in via Cassia 783, le fiamme si propagavano rapidamente.

Sul posto i posto vigili del fuoco con la squadra 8A e il direttore che coordinava i lanci d'acqua dell'elicottero fino al tramonto. Presente anche la protezione civile con diverse autobotti tra cui il Does, Giannino Caria, Guadalupe e anche qualche modulo antincendio in supporto. Le operazioni di spegnimento si sono prorogate fino alle ore 23 circa con i vigili del fuoco e gli operatori di protezione civile.

Questa mattina dalle ore 9 il dos dei vigili del fuoco del comando Roma e due moduli antincendio di Giannino Caria e Does si sono portati in posto per un ulteriore bonifica dell’area interessata dall’evento incendiario, le operazioni di bonifica sono terminate alle 12. Non ci sono stai danni a cose o persone coinvolte.

L'altro rogo sulla Casilina, alle spalle del centro sportivo Le Palme non coinvolto dal rogo. In questo caso le fiamme su bordo strada hanno coinvolto delle baracche di legno, fortunatamente senza nessuno dentro. A spegnere l'incendio i vigili del fuoco e la protezione civile.