La morte di Josef Yemane Tewelde: "Un corteo per salutare insieme Jojo"

"Un corteo per salutare insieme Jojo". Compagni e compagne rendono l'ultimo omaggio a Josef Yemane Tewelde attivista dei movimenti per il diritto all'abitare e di Black Lives Matter Roma venuto a mancare la scorsa settimana nella Capitale. Dopo i funerali, celebrati giovedì mattina presso la chiesa ortodossa Eritrea di piazza di San Salvatore in Campo - preceduta dalla camera ardente allestita all'obitorio del cimitero del Verano - le spoglie di "Jojo" sono state portate al cimitero Flaminio di Prima Porta. Sabato 16 marzo si terrà infine un corteo con partenza in piazza Santa Croce in Gerusalemme che si concluderà al Csoa ex Snia di via Prenestina 173, dove è prevista una cena solidale.

Un corteo per salutare Jojo

Come si legge sulle pagine di Action e Black Lives Matter Roma: "Sabato 16 alle 14.30 ci incontreremo a Piazza S.Croce in Gerusalemme per un *corteo e un momento condiviso* con le tante persone che lo hanno conosciuto, per salutarlo insieme". "un momento pubblico che chiama a raduno tutta la comunità con cui Jojo ha condiviso un pezzo di strada".

Momento collettivo

Come si legge ancora su Black Lives Matters: "Una strada lunghissima fatta di innumerevoli lotte per il diritto all’abitare, per la cittadinanza, per la libertà di movimento, contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Abbiamo deciso di costruire un momento collettivo perché sono tantissime le persone che lo hanno conosciuto e che con lui hanno costruito e animato iniziative a Roma e per tutta l’Italia. Non vogliamo solo “ricordarlo”, vogliamo che questo momento possa essere per tutt? uno stimolo per dare continuità al percorso che lui stesso ha tracciato, e lo vogliamo fare mettendoci la stessa preziosa energia che ci ha regalato Jojo in tutti questi anni. L’appuntamento di sabato vuole essere un grande grazie a Josef, per l’allegria e per la sua dolcezza che esprimeva potente nei suoi disarmanti sorrisi. Per la sua grandissima forza che lo animava nelle battaglie e che lo rendeva capace di costruire “ponti” e relazioni oltre ogni barriera. Vorremmo poter unire i diversi percorsi attraversati - dal diritto all’abitare a “spazi liberi per un pensiero libero”, dalla lotta contro le politiche di espulsione e repressione dei migranti e la chiusura dei CPR al percorso sulla cittadinanza e con le seconde generazioni - in un momento di incontro collettivo, nel desiderio di continuare a svolgere quella meravigliosa storia di lotta e giustizia intrapresa, guidata, sostenuta e vissuta da Jojo".

Supporto alla famiglia

Compagni e compagne che oltre a rendere omaggio a Josef si stanno impegnando anche per sostenere la famiglia di Jojo: "Chiunque lo vorrà potrà condividere il proprio ricordo di Josef con fotografie, scritti e/o altro. A disposizione ci sarà un microfono aperto per le persone che avranno il desiderio di raccontare un ricordo, leggere qualcosa o semplicemente esprimere un pensiero per il nostro Jojo. Alle molte persone che ci hanno chiesto come poter contribuire in questo delicato momento, comunichiamo quanto segue: il *supporto alla famiglia* di Josef, in particolare alla madre che vive una situazione molto complessa, è ora fondamentale. Chiunque voglia sostenere la famiglia e dare un aiuto concreto alla mamma di Jojo, può effettuare un versamento all’IBAN: IT11B3608105138253695853764. intestato alla figlia Giulia Yemane Tewelde".