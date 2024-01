Caso Biot: corte appello militare condanna l'ex ufficiale a 29 anni. Vendeva segreti ai russi

Quasi mezzo secolo di carcere. Il 19 gennaio scorso la corte d'Assise d'Appello di Roma, lo aveva condannato a 20 anni di reclusione. Ieri - nel processo di secondo grado davanti al tribunale militare - l'ex ufficiale a capitano di fregata, Walter Biot, ha ricevuto un'altra condanna a 29 anni. Quasi 50 anni di carcere in tutto, perché accusato di aver venduto a un funzionario del governo russo, per 5mila euro, notizie coperte da segreto militare.

L'arresto in flagranza di reato per l'ex appartenente della marina militare venne effettuato dai carabinieri del Ros, a marzo 2021 nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Spinaceto a Roma. Il collegio di magistrati militari, presieduto da Eugenio Rossi, ha confermato l'intero impianto accusatorio, esposto nella requisitoria dal sostituto procuratore generale Vincenzo Ferrante che aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni emessa in primo grado.

L'ex ufficiale era stato indagato, dopo le indagini dei carabinieri del Ros, per i reati di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all'estero di notizie non segrete né riservate.

"Due processi per lo stesso reato, senza che alla difesa e all'imputato fossero messe a disposizione le fonti di prova, in violazione all'articolo 111 della nostra Costituzione, che regola il giusto processo dove è previsto il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità - commenta l'avvocato Roberto De Vita, legale difensore dell'ex ufficiale della Marina, dopo la lettura della sentenza della corte d'Appello Militare -. Sia il mio assistito che la difesa, non sono mai entrati in possesso degli atti istruttori, secondo i quali è stato condannato. Non c'è stata mai data la possibilità di fare verifiche sui dispositivi informatici. La ragion di Stato in un dato momento storico deve affermare che ci sia la necessità di condannare Biot lo stato di diritto dovrà aspettare. Ricorreremo in Cassazione".