La banda di ladri bloccata mentre tentava furto in appartamento

Stavano tentato di saccheggiare un appartamento, quando sono stati bloccati e arrestati. I carabinieri hanno sgominato così una banda di quattro uomini di nazionalità georgiana, di età compresa tra i 23 e i 49 anni, tutti gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.

Nello specifico, nelle prime ore del mattino, in via Arturo Graf, alcuni residenti sono stati svegliati da rumori provenienti da un appartamento vicino, ragion per cui hanno allertato il 112. Il tempestivo arrivo dei carabinieri di Talenti ha permesso di individuare e bloccare tre uomini che stavano armeggiando con degli arnesi da scasso sulla porta d’ingresso di un appartamento.

Il quarto complice alla vista dei militari ha tentato una repentina fuga, cercando di nascondersi sul tetto della stabile, ma è stato subito raggiunto e bloccato, anche con l’ausilio di altri militari giunti di rinforzo. I quattro sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e ha disposto per tutti loro la custodia cautelare in carcere.