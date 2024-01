A bordo di una 500 Enjoy rapina un ragazzo in strada, arrestato Angelo Casamonica

"Sono Angelo Casamonica dammi i soldi". Questa la minaccia che il 42enne appartenente alla nota famiglia di origini sinti ha rivolto a un ragazzo prima di rapinarlo dello smartphone. A bordo di una Fiat 500 Enjoy, nella quale viaggiava anche una ragazza in stato di gravidanza, l'azione criminale è andata in scena in via Terzilio Cardinali, in zona Cinecittà Est al Tuscolano.

La rapina lo scorso 25 gennaio. Angelo Casamonica, mentre era a bordo dell'auto in sharing, ha invitato un giovane ad avvicinarsi all’auto esclamando: “Vieni, vieni” e, una volta avvicinatosi, l’ha dapprima intimorito dicendogli di appartenere alla nota famiglia criminale e poi l’ha costretto a consegnargli tutto il denaro di cui era in possesso.

Alla richiesta dell’uomo, il giovane ha mostrato il portafoglio visibilmente vuoto e, a quel punto, il 42enne con fare minaccioso, si è impossessato dello smartphone della vittima. Successivamente, Angelo Casamonica ha costretto il giovane a girarsi di spalle così da non visualizzare la targa del veicolo, su cui si sono dati alla fuga lui insieme alla donna. Poi la minaccia di picchiarlo qualora non avesse ascoltato i suoi ordini.

L'auto una volta ripartita, dopo pochi metri si è fermata. Angelo Casamonca si è fatto dare il codice di sblocco del cellulare dal giovane e gli ha ripetuto di voltarsi nuovamente minacciandolo di sparargli. La vittima ha immediatamente contattato il 112 descrivendo il soggetto e l’accaduto.

Gli investigatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, in particolare di alcuni tatuaggi, poche ore dopo hanno rintracciato l’indagato insieme alla donna in via Bernardino Alimena, alla Romanina.

I poliziotti, dopo averli identificati, hanno accertato che l’uomo corrispondeva alla descrizione e hanno rinvenuto lo smartphone che lo stesso aveva rapinato al giovane. In sede di denuncia è sopraggiunta un’altra persona, che ha riferito di essere stata vittima di un tentativo di rapina da parte della coppia lo scorso 22 gennaio, ma che era riuscita a sfuggire al tentativo dell’uomo.

Al termine degli accertamenti Angelo Casamonica è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina ed è stato portato nel carcere romani di Regina Coeli. La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e l’adozione della custodia cautelare in carcere.