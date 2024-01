Nasconde in casa 950 grammi di marijuana pronti per lo spaccio

Nascondeva in casa quasi un chilogrammo di marijuana, per questo motivo un uomo di 60 anni è finito nei guai. I carabinieri lo hanno sorpreso a Genzano. La scorsa notte, il sessantenne stato fermato mentre era alla guida della propria auto ed è apparso subito agitato e nervoso al controllo dei militari.

Insospettiti dall'atteggiamento, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione che ha portato al rinvenimento di 10 grammi di marijuana. Gli uomini dell'Arma hanno poi deciso di perquisire l’abitazione dove hanno trovato ulteriori 935 grammi della stessa sostanza, già suddivisi in 13 buste trasparenti, due bilancini di precisione e 105 euro in contanti. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, dove l'arresto è stato convalidato.