Va all'asta il Casino dell'Aurora: dentro c'è l'unico affresco di Caravaggio

Villa storica vendesi, con tanto di esclusivi tesori artistici. Va all’asta il Casino dell’Aurora, la dependance e l’unica parte rimasta della storica e sfarzosa dimora della famiglia Ludovisi che fu demolita nel 1885.

Il Casino dell’Aurora

Un “complesso monumentale - si legge nella documentazione - incastonato con il suo parco tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e Villa Borghese, in una delle zone più eleganti di Roma”. Oltre alla villa, parzialmente accatastata ad uso ufficio, cercano nuovi proprietari anche tre locali autorimessa di via Lombardia per una superficie convenzionale di circa 2.800,00 mq.

Nel Casino dell’Aurora l’unico affresco di Caravaggio

Ma nel Casino dell’Aurora pronto ad essere battuto in un’asta asincrona telematica c’è uno dei tesori d’arte più preziosi: si perchè tra le più prestigiose bellezze architettoniche e paesaggistiche della Roma pre-unitaria, il Casino dell’Aurora conserva al suo interno numerose sale affrescate dal “Guercino” (sala dell’Aurora; sala della Fama, stanza dei Paesaggi, stanza degli Amorini, la Toletta di Venere) nonché l’unico affresco esistente al mondo del “Caravaggio”, quello che raffigura Giove, Nettuno e Plutone datato al 1957. Oltre a ciò vanta altre innumerevoli opere d’arte tra sculture, stucchi, statue e colonne.

Villa Ludovisi, il Casino vale mezzo miliardo di euro

Prezzo base d’asta 471 milioni di euro, offerta minima 353.250.000 (con rilanci di un milione). Per presentare le offerte c’è tempo fino al 17 gennaio 2022. L’acquisto è soggetto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato.