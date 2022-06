VIDEO | Centro storico di Roma nel degrado, Tagliavanti: "Va rilanciato e il Campidoglio deve fare molto, ma non va lasciato solo"

Il presidente della Camera di commercio di Roma spiega come, secondo lui, bisogna intervenire per salvare e rilanciare "il centro storico più importante del mondo"

Dal ripopolamento del centro storico, alle attività commerciali solo di qualità. Ma anche il pieno sostegno al progetto del termovalorizzatore per salvare la città dal problema dei rifiuti. Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, spiega la sua "ricetta" per salvare e rilanciate il cuore della Città Eterna, patrimonio mondiale dell'umanità.

Ed è proprio a Unesco che si sono rivolti gli intellettuali della città, ormai stanchi e sfiduciati nel vedere le strade più belle della Città Eterna ormai avvolte dal degrado. "Il Campidoglio deve fare molto ma non va lasciato solo - dice Tagliavanti a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d'intesa tra Comune e Camera di commercio di Roma -. Non parliamo solo di decoro, ma vanno riportati i cittadini ad abitare questo pezzo di città e vanno consentite solo attività di qualità. Sul tema dei rifiuti il 75% degli imprenditori intervistati in un recente sondaggio fatto da noi e d'accordo con la scelta di Gualtieri".