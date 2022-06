Gli intellettuali scaricano Gualtieri: "Centro nel degrado, l'Unesco richiami il Comune"

Le cartoline che la Capitale sta offrendo ai turisti sono preoccupanti. Roma, ed il suo centro storico, risulta invasa di rifiuti non raccolti, erbacce non tagliate, tavolini e dehors fuori controllo. Uno scenario che mal si addice alla città, contro il quale si registra una levata di scudi degli intellettuali. Anche perchè il centro storico di Roma, sin dal 1980, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Gli intellettuali scrivono all'Unesco

Più di cento personalità del calibro di Rita Paris, Paolo Berdini, Oreste Rutigliano, Paolo Brogi, ed ancora Marcelle Padovani, Clara Lafuente e Manuela Kustermann, hanno scritto al direttore del World Heritage Unesco, Lazare per segnalargli lo stato di degrado in cui versa uno dei più importanti siti italiani riconosciuti dal Word Heritage.

Piazze e strade trasformate in suk

“Purtroppo – si legge nell’appello - l’immagine offerta oggi dal Centro storico di Roma, soprattutto nei suoi punti nevralgici, è quella di una invasione di tavolini e di arredi tra i più difformi e invasivi”. La loro espansione, viene spiegato, è frutto di misure adottate per l’emergenza Covid ma è attualmente incontrollata da parte dell’amministrazione”. Ed il risultato è che questa invasione “trasforma in un suk le piazze e le vie più belle di Roma”.

Uno spettacolo degradante

La difesa del centro storico di Roma, al di là del fenomeno del tavolino selvaggio, deve prendere in carica anche altri problemi. Perché è “lo scenario generale” ad essere considerato “mortificante” tra erbacce che non vengono tagliate, spazzatura e rifiuti per le strade, rumore e degrado. E poiché l’appello “per il rispetto delle regole” che gli intellettuali ricordano di aver rivolto all’amministrazione, “non ha ricevuto risposta e questo scempio minaccia di diventare permanente”, gli intellettuali hanno deciso di alzare al tiro.

Richiamare il Campidoglio ai propri doveri

Per contrastare il dilagante degrado, storici dell'arte ed un lungo elenco di operatori della cultura, si sono rivolto direttamente al “World Heritage” affinchè possa “richiamare l’amministrazione della città di Roma ai suoi doveri di controllo, insomma a un’inversione di rotta. Il nostro auspicio - si legge nelle lettera - è che venga ripristinato lo stato di decoro adeguato ai valori riconosciuti” del centro storico capitolino, uno dei siti Unesco più importanti del paese.

I primi firmatari

Prime adesioni

Vittorio Emiliani, Rita Paris, Irene Berlingò, , Maria Gazzetti, Nino Criscenti, Rosita Torre, Maru Leone, Carmelina Ariosto, Valeria Grilli, Paolo Brogi, Giorgio Frasca Polara, Annamaria Ferramosca, Maria Buongiorno, Giorgia Onofri, Renato Ferraro, Edith Dzieduszycka, Anna Padovani, Jadranka Bentini, Pia Candinas, Francesca Barzini, Ruggero Martines, Valerio Magrelli, Peter Flaccus, Marcelle Padovani, Agostino Cassaro, Paolo Crepet, Annelisa Macrì, Mariella Venditti, Maria Rosaria Mallo, Muriel Rouffaneau, Silvana Rizzo, Stefania Belmonte, Settimio Conti, Miriam Buzzi, Silvia Bacchetti, Rodolfo Falvo, Umberto Morera, Rossella Rea, Paolo Berdini, Gemma Mezza, Annalisa Biondi, Clara Lafuente, Nicoletta Emiliani, Andrea Costa, Annarita Bartolomei, Piero Meogrossi, Comitato Roma 150, Patrizia Molinari, Alberto Pinkas, Cristina Corsi, Pier Michele Strappini, Comitato per il decoro urbano, Celine Menghi, Paolo Gelsomini, Orietta Rossini, Associazioni per una città vivibile, Antonio De Siena, Eleonora Facco, Paola Rigacci, Luisa Scovazzo, Pino Coscetta, Paco Reconti, Carmela Ferraro, Alfonso Perrotta, Silvano Curcio, Aristide Calisti, Benedetta Bini, Giovanna Ariano, Rita Camerlingo, Patrizia Tosini, Igor Staglianò, Gianfranco Amendola, Francesco Scoppola, Donatella Monachesi, Silvio Pasquarelli, Sara Capogrossi Colognesi, Luigi Capogrossi Colognes, Emilio Giacomo Lanni, Michele Simone Lanni, Alberto Gradizzi, Maria Luisa Mirabile, Gianni Ferrante, Nicola Alberto Barone, Comitato Rione Monti, Blanche Bauchau, Chiara Rapaccini, Oreste Rutigliano, Annalisa Cipriani, Alessandro Greco, Marco Pettenello, Laura Zavattaro, Cristiana Serafini, Giancarlo Giotto, Massimo Antonello Piancastelli, Giorgio Carra, Elena Polidori, Elena Somaré, Linda Ceraso, Gaetano Sabatini, Fabio Papi, Claudia Conforti, Daniele Azoulay, Liliana Giardino, Paolo Liverani, Gaia Pallottino, Salvatore Rossi, Laura Riccetti, Fabio Andronico, Marco Solari, Vico Vincenzi, Giovanna Mucci, Alessandro Tucci, Fabrizio Pittorino, Giorgio Di Genova, Maurizio Franzini, Sonia Ciano, Maria Carola Vizioli, Lia Migale, Nanda Isidori, Salviamo la bellezza, Bernardo Rossi Doria, Simonetta Marcellini, Laura Franchitti, Rosanna De Gennaro, Filippo Pacciani, Sauro Pica, Annalisa Spiezie, Viviana d’Isa, Vanna Mannucci, Guido Massani, Viviana Sidoni, Paola Migliorino, Miriam D’Andrea, Mirella Di Giovine, Riccardo d’Aquino, Enrico Calamai.