VIDEO | Patto per Roma, Comune e Camera di commercio firmano un protocollo per il rilancio della città

Incentivare lo sviluppo economico della città grazie alla realizzazione di un piano strategico per attrarre investimenti sul territorio, ma anche l’avvio di una serie di iniziative di marketing territoriale che punta anche alla promozione del turismo di qualità, della cultura e dei grandi eventi. Tagliare la burocrazia per andare incontro alle esigenze di sviluppo della città, favorire l’imprenditoria giovanile con azioni mirate e avvicinare le competenze professionali dei giovani alla domanda di lavoro delle imprese.

Queste sono alcune delle principali linee di intervento del protocollo d’intesa tra la Camera di commercio di Roma e Roma Capitale firmato nella mattina di oggi, mercoledì 8 giugno, dal sindaco Roberto Gualtieri e dal presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti. La sigla dell’importante accordo è avvenuta durante la seduta del Consiglio dell’Istituzione camerale alla quale ha partecipato il primo cittadino. "Firmare questa intesa significa creare una cornice per una collaborazione ancora più forte e più stretta rispetto a quella già in atto, su tutti gli assi fondamentali per lo sviluppo della città - dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Siamo convinti che questa partnership ci aiuterà concretamente nella definizione e nell’attuazione di politiche e di iniziative decisive per creare crescita e lavoro nella nostra Capitale: la qualità dell’azione amministrativa e l’efficacia dei servizi si rafforzano infatti anche e soprattutto attraverso il dialogo e il coinvolgimento delle forze sociali, produttive e associative”.

Sette gli ambiti oggetto dell’intesa: infrastrutture e sviluppo economico; attrazione di investimenti e marketing territoriale; semplificazione amministrativa, promozione di eventi di rilievo nazionale e internazionale; cultura, turismo ed eventi sportivi; scuola e lavoro; inclusione-lavoro. Tra le varie misure previste l’individuazione di strategie e azioni finalizzate a migliorare l’offerta culturale della città ed attrarre un turismo di migliore qualità rispetto a quello pre-pandemia, grazie a investimenti mirati e uso di tecnologie digitali. Previste anche iniziative congiunte per la valorizzazione del Giubileo 2025 e dell’Expo 2030, per intercettare le straordinarie opportunità di sviluppo che questi due grandi eventi rappresentano per la crescita economica, culturale e civile della città e dell’intero Paese.

“Siamo tutti fortemente impegnati a concretizzare progetti che contribuiscano al rilancio dell’economia romana dopo i tempi molti duri della pandemia che speriamo siano definitivamente alle spalle - sottolinea Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma – . Creare le condizioni per un contesto ottimale all’impresa significa agire in una logica di rete, fare rete è ciò che chiediamo alle imprese: ma è anche ciò che le Istituzioni, per prime, devono impegnarsi a fare. Con il Sindaco Gualtieri la collaborazione si è già consolidata su un importante iniziativa: la candidatura di Roma all’Expo 2030, oggi firmiamo questa intesa per cercare di dare ulteriore slancio alla città e al suo tessuto produttivo perché le imprese sono i soggetti che creano lavoro e ricchezza”. “Con il Giubileo del 2025, le risorse del Pnrr e la candidatura ad Expo 2030 – continua Gualtieri -, abbiamo davanti a noi occasioni storiche per ridisegnare il futuro di Roma e farla tornare ad essere un volano economico del Paese: con la firma di oggi abbiamo uno strumento in più per fare bene. Questo accordo è quindi qualcosa di più di una collaborazione: è un impegno comune per la trasformazione della città”.