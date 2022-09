Tessera elettorale a Roma: dove e come ritirarla

Domenica 25 settembre anche i cittadini romani sono chiamati alle urne. Si vota per le elezioni politiche nazionali, finalizzate al rinnovo di entrambe i rami del Parlamento. Per farlo occorre portare con sé la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento.

Aperture straordinarie in via Petroselli

Per i cittadini che avessero necessità di ritirare la tessera elettorale, perchè smarrita, completa o deteriorata, sono previste delle aperture straordinarie negli sportelli anagrafici dei municipi. Per il rilascio delle tessere e degli attestati sostitutivi si può inoltre ricorrere all’apposito sportello centrale di via Petroselli 50 che, a sua volta, prevede delle aperture straordinarie, secondo il seguente schema: da lunedì 19 settembre a sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 18.00; domenica 25 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00. I documenti suddetti saranno rilasciati a vista senza previa prenotazione.

DOSSIER - Tessera elettorale e cambio di residenza: perché a Roma il voto viene ostacolato

Le aperture straordinarie degli sportelli anagrafici municipali

Aperture straordinarie, in vista delle consultazioni elettorali del 25 settembre, sono garantite anche negli sportelli anagrafici dei vari municipi. Ecco gli indirizzi e gli orari dove vengono rilasciate a vista, senza prenotazione, le tessere e gli attestati:

Municipio I

Indirizzi sportelli anagrafici: via Petroselli 50 e di Circonvallazione Trionfale 19.

Giorni e orari: venerdi 23 settembre dalle 14 alle 18; sabato 24 dalle 8 alle 18; Domenica 25 dalle 7 alle 23

Municipio II

Indirizzi sportelli anagrafici: Via Dire Daua 11; via Goito 35

Giorni e orari: venerdì 23 settembre dalle 14 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23

Sportello anagrafico Via Catania 70

Giorni e orari: venerdì 23 settembre dalle 14 alle 16.30; sabato 24 dalle 9 alle 16.30. Domenica chiuso

Municipio III

Indirizzo sportello anagrafico: via Umberto Fracchia 45

Giorni ed orari: venerdì 23 e sabato 24 settembre ore 9.00-18.00; domenica 25 settembre ore 7.00-23.00

Municipio IV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Tiburtina 1163, via San Romano 14 e via Rivisondoli 2

Giorni ed orari: venerdì 23 e sabato 24 settembre ore 9.00-18.00; domenica 25 settembre ore 7.00-23.00

Municipio V

Indirizzi sportelli anagrafici: via di Torre Annunziata 1; via Prenestina 510

Giorni ed orari: venerdì 23 e sabato 24 settembre ore 9.00-18.00; domenica 25 settembre ore 7.00-23.00

Municipio VI

Indirizzo sportello anagrafico: viale Duilio Cambellotti 11

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 14.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 dalle 7 alle 23.

Municipio VII

Indirizzi sportelli anagrafici: piazza di Cinecittà 11, via di Fortifiocca 71

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 14.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 dalle 7 alle 23.

Municipio VIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Benedetto Croce 50

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre 8.30- 18; sabato 24 settembre dalle 9 alle 18; domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

Municipio IX

Indirizzo sportello anagrafico: viale Ignazio Silone ponte I

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 14.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 dalle 7 alle 23.

Municipio X

Indirizzi sportello anagrafico: sede di Ostia Lido in Via Claudio 1; sede di Acilia in Piazza Capelvenere 13

Giorni ed orari: venerdì 23.09.2022 dalle ore 08.30 alle ore 18.00; sabato 24.09.2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 25.09.2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Municipio XI

Indirizzi sportello anagrafico: via Portuense 579 ; via Mazzacurati 75

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre aperti fino alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 dalle 7 alle 23

Municipio XII

Indirizzo sportello anagrafico: via Fabiola 14

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 8,30 alle 18,00; sabato 24 settembre dalle 9,00 alle 18,00; domenica 25 settembre dalle 7,00 alle 23,00

Municipio XIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Aurelia 470

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 8.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

Municipio XIV

Indirizzo sportello anagrafico: piazza Santa Maria della Pietà 5, - padiglione 29

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 8.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

Municipio XV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Enrico Bassano, 10 (La Storta) e piazza Saxa Rubra, 18(Prima Porta)

Giorni ed orari: venerdì 23 settembre dalle 8.30 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 18; domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.