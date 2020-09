Superenalotto, vincite a Anzio e Pomezia: centrati due "5"

Il Superenalotto premia Anzio e Pomezia. Nel concorso dell’8 settembre sono stati centrati due "5" da 32.948,91 euro. Una vincita è stata realizzata a Pomezia, alla Tabaccheria di via Dante Alighieri 38. L'altro "5" è stato centrato ad Anzio, in località Lavinio, presso il Bar Scarcella di via Valle Schioia 1/D.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 36,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, ricorda Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.