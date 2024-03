Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 marzo

Weekend di Pasqua ricco di eventi nella Capitale. Non mancheranno le processioni a partire dalla Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo e quelle in Vaticano. Spazio anche allo sport all’Olimpico e alle proteste studentesche. Tante le modifiche alla circolazione nel fine settimana, mentre a Pasqua (domenica 31 marzo) normale servizio festivo per la rete capitolina del trasporto pubblico.

Celebrazioni

Tante le celebrazioni per la città. A partire da venerdì 29 marzo con la Via Crucis al Colosseo ma anche Fonte Nuova e Pietralata. Sabato invece toccherà alle celebrazioni in Vaticano divieti di sosta e chiusure sulle strade in zona basilica di San Pietro. Dalle 18:00 alle 20:00, in largo Bartolomeo Perestrello circa 200 persone parteciperanno alla manifestazione per effettuare una preghiera religiosa al tramonto”.

Corteo

Sabato 30 marzo dalle ore 15:00 alle 19:00 circa mille persone sfileranno da piazza della Repubblica giungerà a piazzale Tiburtino. Il corteo è organizzato del Movimento Studenti Palestinesi in Italia e passerà per via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giolitti, via di Santa Bibiana e piazza di Porta San Lorenzo. Per consentire il regolare svolgimento della protesta saranno allestiti divieti di sosta su piazza della Repubblica e piazzale Tiburtino e chiusure al traffico e deviazioni bus nelle strade in cui passerà il corteo.

Lavori

A Testaccio, via Galvani nel tratto tra via Franklin e via Zabaglia resterà chiusa tra le 07:00 alle 17:00 di sabato per interventi di potature. Per questa ragione le linee 718, 719 e 775 saranno deviato sul lungotevere Testaccio e via Zabaglia.

Ad Ostia cambia l'orario del sabato e dei festivi della linea di bus 01 (circolare con capolinea unico su piazzale della stazione del Lido). Invariato l’orario della prima e dell’ultima corsa rispettivamente alle 5 del mattino e 5 minuti dopo la mezzanotte.

Da sabato 30 a lunedì 1 aprile via dei Fori Imperiali sarà chiusa al traffico privato e pubblico. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118.

Lazio-Juventus all’Olimpico

Sabato alle 18:00 all’Olimpico si giocherà la partita Lazio-Juventus valida per la 30esima giornata di Serie A. Solito piano mobilità per l’appuntamento sportivo con sgombero entro le ore 08:00 dei veicoli in sosta in zona Lungotevere della Vittoria da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo.