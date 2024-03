Pasqua blindata a Roma, scatta il piano di sicurezza: via Crucis sorvegliata speciale e filtraggi al Colosseo

Varchi di sicurezza e metal detector attorno al Colosseo. Vaticano e Via Crucis sorvegliate speciali. Accessi filtrati in via dei Fori Imperiali, via degli Annibaldi, via Labicana e nei pressi di via dei Cerchi. Scattano oggi le misure di prevenzione in vista del fine settimana di Pasqua che si allungherà fino a lunedì. Sorvegliati speciali gli eventi religiosi e i musei.

Proprio per la via Crucis, dopo le bonifiche, già dalle 13 e sino alle 23,30 di oggi ci saranno chiusure al traffico su via dei Fori Imperiali, via Cavour, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e via Celio Vibenna. È quanto è stato deciso ieri nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto oggi a Palazzo Valentini, presieduto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Le bonifiche partiranno già da oggi a testimonianza di un'ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo del territorio, in un'ottica di prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e di ogni potenziale evento lesivo per l'incolumità personale.

Alla riunione, finalizzata a una analisi di contesto della sicurezza della Capitale anche a seguito dei recenti avvenimenti di Mosca e delle valutazioni effettuate lo scorso 25 marzo in sede di comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell'Interno, hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

In questo senso è stato pertanto disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza già in atto, anche attraverso l'incremento delle forze in campo, nonché la pianificazione di specifici servizi operativi, riservando particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione nonché a tutti gli obiettivi sensibili.

Le verifiche riguarderanno anche le strutture ricettive, visto i tanti turisti attesi a Roma in questi giorni, e riguarderanno anche la sicurezza stradale con attenzione particolare sulle consolari e sulle arterie a grande scorrimento, con la previsione di un traffico da bollino rosso.